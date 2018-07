Meer ongevallen met e-bikes, veruit de meeste ongelukken met 'gewone' fiets

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er meer ongelukken met e-bikes gebeurd dan in diezelfde periode vorig jaar. Het ging om 507 ongevallen met lichamelijk letsel in dit jaar, tegen 370 vorig jaar, blijkt uit cijfers van Star, een samenwerkingsverband van politie, Verbond van Verzekeraars en ICT-bureau VIA.

Het aantal ongevallen mag dan wel zijn gestegen met 37 procent ten opzichte van 2017, er zijn ook fors meer e-bikes verkocht in de afgelopen jaren. Alleen al in 2017 ging het om 294.000 verkochte bikes, een stijging van 8 procent met 2016. Momenteel zijn er volgens de Rai vereniging zo'n 1.9 miljoen e-bikes in Nederland.

Standaard fietsen

Veruit de meeste ongelukken met tweewielers gebeuren trouwens niet met de e-bike, maar met de standaard fiets. 3899 ongevallen in de eerste vijf maanden van dit jaar, tegen 3757 in die periode vorig jaar, meldt Star aan de NOS. Een stijging van bijna 4 procent. In totaal zijn er bijna 23 miljoen fietsen in Nederland.

Opvallend is overigens ook dat zowel e-bikes als standaard fietsen bij ongelukken vooral in de flank worden geraakt. Bij e-bikes gebeurt dit in 63 procent van de ongevallen, bij fietsen 61 procent. De snellere e-bike wordt dus vrijwel niet vaker over het hoofd gezien dan een normale fiets.

Verhoogd risico

Het samenwerkingsverband Star wijst er desondanks op dat er met een e-bike een verhoogd risico kan bestaan op ongevallen. Het gewicht van de fietsen en de snelheid kan voor de veelal kwetsbare bestuurders problemen opleveren. Een oplossing volgens Star kan het volgen van een cursus zijn.