'Car Wars': waarom willen we geen Amerikaanse auto?

Er rijden te veel Mercedessen, BMW's en andere Europese auto's rond in de Verenigde Staten en te weinig Chryslers, Chevrolets en Cadillacs in Europa. Dat moet en zal anders, vindt de Amerikaanse president Trump. Europa moet aan de Amerikaanse auto, made in USA.

Het is volgens Trump de schuld van het oneerlijke en protectionistische Europa, dat Amerikaanse auto's een importheffing oplegt van 10 procent, terwijl de VS slechts 2,5 procent heft op Europese auto's.

Als de EU die heffing niet schrapt kunnen de Europese autobouwers de borst natmaken voor een Amerikaanse heffing van minstens 20 procent en misschien wel 35 procent. Om die reden reist EU-commissievoorzitter Juncker vandaag naar Washington om een dreigende 'War on Cars' te voorkomen. Na de schermutselingen rond staal en aluminium, de strafheffingen op Harley-Davidsons, pindakaas en spijkerbroeken is een harde tarievenoorlog over auto's iets wat niemand wil.

Vijf keer zoveel

Auto's vormen ongeveer 10 procent van de totale handel tussen de VS en EU. Volgens de ACEA, de vereniging van de Europese auto-industrie, exporteerden Europese autoproducenten in 2017 vijf keer zoveel auto's naar de VS als omgekeerd. De EU verscheepte 1,15 miljoen personenauto's naar de VS, goed voor 37,4 miljard euro. Op hun beurt sleten de VS 234.065 auto's in de EU, ter waarde van 6,2 miljard euro, dat is een vijfde van de hele Amerikaanse auto-export.

Van de Europese autobouwers is Duitsland de grootste. Het land van BMW, Audi, Volkswagen en Mercedes verkocht in 2017 voor 17,3 miljard euro auto's in de VS. De VS kwam niet verder dan 5 miljard euro in Duitsland. Europa's autobouwer nummer twee, het Verenigd Koninkrijk, voerde voor 7,5 miljard euro uit en voerde voor 1,6 miljard euro in. En de derde autobouwer, Italië, exporteerde voor 4,3 miljard euro uit de VS, maar de VS verkocht voor slechts 166 miljoen euro aan Italianen. Zo bezien een nogal scheve balans.

420.000 banen

Trump wijst de 10 procent importheffing aan als oorzaak. Maar de Japanners betalen ook al sinds jaar en dag 10 procent om hun Mazda's en Toyota's op de Europese markt te kunnen verkopen. Overigens is in het onlangs gesloten handelsakkoord tussen Japan en de EU (Jefta) afgesproken om stapsgewijs en uiterlijk in 2025 dit tarief helemaal af te schaffen.

De VS gaat ook niet vrijuit als het gaat om oneerlijke en scheve tarieven. Op Europese bestelwagens en pick-uptrucks leggen de Amerikanen een heffing van maar liefst 25 procent, terwijl Europa er maar 10 procent oplegt.

In de VS staan bovendien fabrieken van Europese autobouwers. En Chrysler, een van de 'Big Three'-autofabrikanten, is eigendom van het Europese Fiat. Die fabrieken in de VS waar Europese auto's worden gebouwd, produceerden vorig jaar 2,9 miljoen auto's, waarvan 60 procent werd verkocht aan het buitenland, onder meer in de EU. Ze leveren bovendien veel banen op, zo becijfert ACEA. In de fabrieken 120.000 banen, en nog eens 420.000 banen als je garages, dealers en toeleveranciers meerekent.

VS-smaak

Waarom willen we geen Amerikaanse auto's? Het is simpel: Amerikanen bouwen domweg geen auto's die de Europese consument wil hebben, in tegenstelling tot Japanners, zegt autokenner Wim Oude Weernink.

"Amerikaanse fabrikanten proberen al jaren voet aan de grond te krijgen in Europa, maar ons publiek slikt de VS-smaak niet. Op een paar uitzonderingen na: Ford exporteert de Mustang uitsluitend naar Europa - voor liefhebbers - en Chrysler doet hetzelfde met de grote Dodge Ram pick-ups. Het gaat echter steeds om enkele duizenden auto's per jaar en geen miljoenen zoals de export van Europa en Japan naar de VS."

"Amerikaanse auto's zijn qua model niet mooi. Ze zijn vaak ontworpen voor een ander soort gebruik, andere afstanden en voor de maximum 65 mph op de Interstate Highways. Ze zijn te groot voor onze wegen en de stad. En ze zijn niet echt zuinig, wat ook niet echt nodig is als je kijkt naar de Amerikaanse benzineprijs."

Europese auto's appelleren blijkbaar veel meer aan de Amerikaanse consument. "De nieuwste modellen Mercedes of BMW vliegen over de toonbank als zoete broodjes, ook al zijn ze duurder." Japanners hebben veel beter aangevoeld wat Europeanen mooi vinden en willen hebben.

Carwars

Het kan allemaal waar zijn, maar daar schiet de EU nu niks mee op. De importtarieven zullen omlaag moeten, wil de auto-industrie zich niet in de voet schieten. Er is te veel te verliezen, de Rabobank heeft becijferd dat bij een importheffing van 20 procent de Europese auto-industrie een schadepost heeft van 11,5 miljard euro.

Lagere tarieven voor Amerikaanse auto's zal de Europese concurrentie eigenlijk onberoerd laten, want de consument heeft niet veel zin om voor een paar duizend euro te switchen naar een Amerikaanse auto.

Een ontregelende auto-oorlog met hogere heffingen op auto's en auto-onderdelen raakt de VS eigenlijk ook harder dan de EU. Amerikaanse consumenten moet meer betalen voor de auto van hun keuze en Amerikaanse auto's worden ook duurder, want in veel auto's zitten buitenlandse onderdelen, van motoren tot versnellingsbakken.

Het gaat ook banen kosten. Denktank Peterson Institute heeft becijferd dat de Amerikaanse autosector in geval van een tariefsverhoging 195.000 banen verspeelt en bij een volwaardige handelsoorlog maar liefst 624.000 banen. "Het is geen spel van 'het verlies van de een is winst voor de ander', maar een verlies voor allen", concludeert de denktank.

Duitse en Franse auto's

Commissievoorzitter Juncker staat voor de opdracht om Trump te overtuigen van zijn ongelijk, en dat zal nog lastig worden. Iets anders is dat de Europese auto-industrie ook niet op één lijn zit en uiteenlopende belangen heeft.

De Duitsers willen de Europese tarieven wel schrappen om Trump tegemoet te komen. De Fransen denken daar echter anders over. Peugeot, Renault en Citroën exporteren namelijk geen auto's naar de VS en liggen dus niet zo wakker van Amerikaanse heffingen.