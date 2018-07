Zweedse studente staat op in vliegtuig en stopt uitzetting vluchteling

Het vliegtuigpersoneel verzocht haar meerdere keren om te gaan zitten en haar telefoon uit te zetten. Dat weigerde ze. "Als jullie de 52-jarige man van boord halen, ga ik ook!" Na een tijdje stonden meer passagiers op, waaronder een voetbalteam. Na twee uur werd de man door drie begeleiders uit het vliegtuig gehaald. Ersson stapte samen met hem uit.

Boete of arrestatie

Het is onduidelijk of Ersson een boete krijgt. Turkish Airlines, die door de actie gedupeerd werd, kan haar verantwoordelijk houden voor de vertraging. Ook de politie kan haar een boete geven, of arresteren, omdat ze niet naar de bevelen van de piloot luisterde.

De Afghaanse man zit momenteel vast. Volgens de Zweedse autoriteiten wordt hij nog steeds uitgezet, mogelijk in een privéjet. Maar steeds meer mensen spreken hun steun uit voor de actie van Ersson en staan achter haar. Ook krijgt de zaak nu media-aandacht. Het is onduidelijk of die aspecten invloed hebben op de beslissing van de Zweedse immigratiedienst.