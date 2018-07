Nederlandse jonge vrouw vermist op Cuba

Haar vader adviseerde haar naar de Nederlandse ambassade te gaan, maar daar heeft ze zich niet gemeld. Die middag zou ze terugvliegen naar Nederland, maar ze bleek dus niet in het vliegtuig te zitten toen dat zondag aankwam op Schiphol. Sindsdien is er niets meer van Van Luijk vernomen.

"We zijn bang dat er iets ergs met haar is gebeurd", schrijft haar vader Wim van Luijk op Facebook, waar hij een oproep doet aan iedereen die naar Cuba reist of nu op Cuba is om naar haar uit te kijken. In een interview met het AD vertelt hij dat zijn dochter medicijnen slikt om psychoses te voorkomen.

Het contact met de autoriteiten verloopt volgens Wim van Luijk stroef. De politie wil alleen actie ondernemen als er sprake is van een misdaad of levensbedreigende situatie. De Nederlandse ambassade zegt volgens hem dat het geen taak van de ambassade is om te bellen met hotels en ziekenhuizen om uit te zoeken of zijn dochter er verblijft.