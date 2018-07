Onderverhuurde woning van stel op vakantie gebruikt voor prostitutie

Een Amsterdams stel dat hun woning tijdens hun vakantie had onderverhuurd via Airbnb, kreeg bij thuiskomst een onaangename verrassing. Hun huis bleek gebruikt te zijn als illegaal bordeel.

"Er zaten witte vlekken op de bank en daar hadden we eerst nog niet echt een idee van wat het kon zijn", vertelt het stel aan AT5. Maar al snel stond de politie op de stoep. Die vertelde dat de woning tijdens hun afwezigheid was gebruikt voor prostitutie. Drie dames boden er hun diensten aan.

Niet meer op de bank

"We hebben een woning van zestig vierkante meter met maar één slaapkamer en één bed. En er zaten hier dus drie prostituees. Dus zaken als het matras, of zelfs het vloerkleed, de bank. We durven er niet meer op te zitten."

Het stel heeft een luchtbed gekocht en dat over hun matras gelegd. Maar eigenlijk willen ze helemaal niet meer in de woning zijn. "Het voelt gewoon niet echt meer als thuis. Het is gewoon een heel naar gevoel."

Geen mensenhandel

Het adres kwam in beeld bij de politie toen het op allerlei sekswebsites verscheen. Agenten hielden de woning daarop in de gaten en belden na een tijdje aan. "Toen troffen ze hier drie prostituees aan."

De politie bevestigt aan AT5 en NH Nieuws dat er sprake was van prostitutie. De vrouwen bleken niet illegaal in Nederland te verblijven en er was volgens de agenten geen sprake van mensenhandel. De prostituees zijn door de politie gevraagd de woning te verlaten.

Sleutelbedrijf

Het stel had de woning verhuurd via Airbnb en de sleuteloverdracht uitbesteed aan een sleutelbedrijf. De twee willen dat Airbnb opdraait voor de schade. De verhuursite zegt de zaak te onderzoeken.