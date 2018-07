Arrestaties om derde Chinese vaccinatieschandaal in drie jaar

De directeur van farmaceutisch bedrijf Changsheng Biotech is volgens Chinese staatsmedia opgepakt voor een groot vaccinatieschandaal dat het land in z'n greep houdt. Zij en veertien andere medewerkers van het Chinese bedrijf worden ervan verdacht honderdduizenden vaccins op de markt te hebben gebracht die niet voldoende bescherming bieden.

Changsheng Biotech verkocht prikken voor jonge kinderen en baby's tegen difterie, kinkhoest en tetanus, die niet werkten. Ook sjoemelde de firma met papieren over vaccins tegen hondsdolheid. Het is het derde vaccinatieschandaal in China in drie jaar.

In China kopen lokale overheden vaccins in voor verplichte inentingsprogramma's voor kinderen. Omkoping komt regelmatig voor. Gerechtelijke uitspraken op de website China Judgements Online laten zien dat overheidsmedewerkers bedragen variërend van honderden tot vele duizenden euro's aannemen in ruil voor het inkopen van een vaccin.

Steekpenningen en enorme winsten

Het bedrijf van het nieuwste schandaal, Changchun Changsheng, en moederbedrijf Changsheng Biotech worden genoemd in tien omkopingszaken, zo schrijft staatskrant ChinaDaily. Medewerkers hebben inkopers bij ziekenhuizen en lokale overheden betaald om vaccins van het bedrijf aan te schaffen.

Verschillende ambtenaren die steekpenningen aannamen van Changsheng zijn veroordeeld in deze zaken, maar het bedrijf is nooit aangeklaagd. Sterker nog, de medicijnproducent boekte afgelopen jaren enorme winsten, zeker na een beursgang in 2017.