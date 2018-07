Dure wormen, tekort aan flesjes en buiten slapen: de droogte in 1976

Niet voor niets riepen rooms-katholieke bisschoppen in juli van dat jaar iedereen op te bidden voor regen. "De aanhoudende droogte laat ons zien hoe kwetsbaar de mens is, ook in tijden van grote wetenschappelijke vooruitgang", stelde de persdienst van de kerkprovincie in de Leeuwarder Courant.

In de kranten werd in die tijd ook met regelmaat de situatie in de omringende landen beschreven. Zo viel de opbrengst van groenten in Groot-Brittannië en Frankrijk tegen. In België waren er problemen met de post, zegt De Vriese. "Het punt in Brussel waar alle post werd gesorteerd, lag eruit omdat het er te heet was om te werken. Het ventilatiesysteem was niet aangesloten op het elektriciteitsnet. De overheid wilde daar wel wat aan doen, maar dat kon niet. Ook het bedrijf dat dit kon oplossen was gesloten vanwege de hitte."