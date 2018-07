Spectaculaire bloemenzee in Italiaans dorp eigenlijk onkruid

Het is een bijzonder gezicht: een heuse bloemenzee van 500 hectare strekt zich uit over de vlakte van Castelluccio di Norcia, in Umbrië het midden van Italië. Twee jaar geleden was hier niets meer van over doordat het gebied getroffen was door een zware aardbeving. Maar deze week rolde er een rood, geel en blauw tapijt uit waar veel toeristen op afkomen.

Bekijk hier de prachtige beelden van de bloemenzee in Castelluccio di Norcia: