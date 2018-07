Grote natuurbrand op De Hoge Veluwe, vuur onder controle

In het Nationaal Park De Hoge Veluwe woedt ter hoogte van Otterlo een natuurbrand. De brand werd rond 12.45 uur ontdekt. Meerdere pelotons brandweerwagens rukten uit om de brand te blussen.

Nationaal Park De Hoge Veluwe zegt tegen Omroep Gelderland dat het gaat om een gebied in het zuiden van het park. Daar staan bomen in brand en de rookwolken zijn in de verre omgeving te zien.

De brandweer had het vuur rond 14.30 uur onder controle en zegt dat vier hectare natuurgebied in vlammen op is gegaan.

Bezoekers hebben er geen last van en hoeven ook niet geƫvacueerd te worden. De N310 is ter hoogte van het park afgesloten.