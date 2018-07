Nog twee verdachten aangehouden voor plegen van plofkraken in Duitsland

De politie heeft twee mannen gearresteerd op verdenking van het plegen van plofkraken in Duitsland. Vorige week donderdag werd in Hilversum een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Vandaag arresteerden agenten een 25-jarige Utrechter.

De mannen zouden meerdere plofkraken hebben gepleegd in Duitsland en deel uitmaken van een professionele plofkraakbende.

De twee verdachten kwamen in beeld door verder onderzoek naar een groep plofkrakers die in april werd opgepakt.

Drie mannen sloegen toen op de vlucht bij een poging om in het Duitse stadje Castrop-Rauxel een geldautomaat op te blazen. Ze waren daarbij gestoord door een getuige. In Dortmund werden de drie aangehouden. Daarvan zitten er nog twee vast.

Naast de twee aanhoudingen verrichtte de politie vanochtend huiszoekingen bij vijf woningen in Utrecht. Daarbij is geld aangetroffen en zijn spullen gevonden die "mogelijk in verband met plofkraken kunnen worden gebracht".

Audi-bende

De politie in het Duitse grensgebied heeft al geruime tijd te maken met de plofkrakers die vanuit Nederland opereren. Omdat ze zich vaak in snelle Audi's verplaatsen, worden ze ook wel de Audi-bende genoemd.

De Nederlandse en Duitse autoriteiten werken al langere tijd samen om de bende op te rollen.