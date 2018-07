Chrome geeft nu waarschuwing als website niet veilig is

In de nieuwste update van Google Chrome die vanaf vandaag beschikbaar is, worden gebruikers gewaarschuwd wanneer zij een onveilige website bezoeken. Tot nu was het juist andersom en kreeg een veilige website een groen slotje.

Dat betekent dat bij sites zonder een beveiligde https-verbinding nu een 'niet veilig'-melding in de adresbalk van de browser komt te staan. De verwachting is dat Internet Explorer (Microsoft), Safari (Apple) en Firefox (Mozilla) binnenkort hetzelfde gaan doen.

In Nederland hebben veel sites nog geen beveiligde verbinding. Denk aan websites van sportverenigingen, huisartsen en kleinere bedrijven, maar ook bijvoorbeeld de site van de Amsterdamse tv-zender AT5 is niet veilig.

Ook sites van scholen hebben lang niet allemaal een beveiligde verbinding. Uit een onderzoek van december vorig jaar bleek dat er op 68 procent van de scholen onveilig gesurft wordt, wat betekent dat de verbinding eenvoudig is af te tappen.

Groen slotje

Toch zijn veilige sites niet altijd veilig, zo constateerde de NOS begin vorige maand: duizenden websites beschikken over een werkend groen slotje en dus het predicaat 'veilig', terwijl ze dat niet zijn.

NOS op 3 legde in een video uit hoe dat kan: