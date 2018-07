Paar tientjes extra voor vlucht zonder kinderen, om in je bubbel te blijven

Paul van Lange, hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit, zegt dat mensen nu meer geld over hebben voor extra gemak. "Met name in de westerse samenleving is autonomie en vrijheid belangrijker dan geld. En een kind kan jouw vrijheid aardig beperken, ook als je er alleen maar bij in de buurt komt."

Nederlanders zijn de laatste jaren veel welvarender geworden. "Niet alleen financieel, maar ook qua vrijheid", zegt Van Lange. Volgens hem hebben mensen een groter gevoel van vrijheid en autonomie gekregen door de schier eindeloze (keuze-)mogelijkheden op mobiele telefoons. "We kunnen internetten of iemand een bericht sturen of bellen wanneer we maar willen. We hebben heel veel keuzevrijheid, en als dat gevoel van vrijheid beperkt wordt doordat we in een vliegtuig niet kunnen kiezen bij wie we in de buurt zitten, valt dat extra op."

Autonomie en vrijheid bepalen ons geluk bovendien sterker dan dat geld dat doet, vertelt Van Lange. "Vandaar dat mensen hier ook geld voor over hebben."