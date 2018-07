Dutchbat-veteranen gaan eigen geschiedenis spelen op toneel

Vier Dutchbat-veteranen gaan meedoen aan een toneelvoorstelling over de val van Srebrenica. De in Bosnië geboren theatermaakster Tea Tupajic staat samen met de oud-blauwhelmen op het toneel, in een 'performance' die 19 september in première gaat in Amsterdam.

De theatermakers zeggen dat de voorstelling Dark Numbers een intieme voorstelling is waarin Tupajic de geschiedenis benadert met empathie, waarbij ze de scherpe kanten van het onderwerp niet uit de weg gaat. Theater biedt volgens hen ruimte voor antwoorden die juridische procedures niet kunnen geven.

Afsluiting

"Misschien vinden we in het theater, in deze ontmoetingen, een afsluiting voor de gebeurtenissen in de hete zomer van 1995", zeggen de initiatiefnemers.

Dutchbat was in 1995 verantwoordelijk voor de bescherming van de moslimenclave Srebrenica. Die werd onder de voet gelopen door het Bosnisch-Servische leger. De blauwhelmen zagen zich gedwongen te vertrekken, waarna de Bosnische Serviërs meer dan 8000 moslimmannen en -jongens doodden. Het is het grootste bloedbad in het naoorlogse Europa.