Zoutelande van Bløf grootste Nederlandstalige hit ooit

Zoutelande is een bewerking van een Duitse hit uit 2011. Het nummer Frankfurt Oder van de artiesten Bosse en Anna Loos was een tip van de Duitse zanger Herbert Grönemeyer. Hij tipte Bløf om een aantal Duitse nummers te vertalen voor hun nieuwe album, vertelde de band vorig jaar in De Wereld Draait Door.

"Wij draaiden het heel vaak in de auto en toen hebben we het doorgekopt naar de rest. En iedereen vond het te gek", vertelde bassist Peter Slager eerder over het ontstaan van Zoutelande.