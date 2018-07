Rechtbank: Deliveroo-bezorger is zzp'er en geen werknemer

De 20-jarige koerier startte ondersteund door de PvdA een rechtszaak tegen de bezorgdienst. "Teleurstellend dat de rechter mij ziet als zelfstandige", zegt Ferwerda in een reactie. "Dat ben ik niet en wil ik ook helemaal niet zijn. Ik wil gewoon in loondienst bij Deliveroo zijn. Deze zomer ga ik bekijken of ik in hoger beroep wil gaan. Zelf kan ik dit namelijk niet betalen."

Volgens de rechter voorziet de huidige Nederlandse wetgeving niet in de arbeidsverhoudingen die voorkomen in de zogenoemde 'platform-economie'. Wel geeft de rechter daarbij aan dat wanneer de huidige omstandigheden ongewenst worden geacht, het aan de politiek is om dit aan te passen.

'Eerste slag is voor Goliath'

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vindt de door Deliveroo gebruikte werkvormen een schijnconstructie en wijst op de politieke beladenheid van deze zaak. Hij spreekt in een verklaring van een "teleurstellende uitspraak van de rechter".

"Ontzettend balen voor Sytze dat hij zijn oude dienstverband bij Deliveroo niet terugkrijgt. Het was David tegen Goliath en helaas is de eerste slag voor Goliath. Maar opgeven is voor ons geen optie. Wij zullen blijven strijden voor fatsoenlijk werk en tegen de onzekerheid waaronder veel mensen nu werken in de nieuwe economie."

Hij vervolgt: "Ik ga in de Tweede Kamer ervoor zorgen dat de praktijken van Deliveroo tot het verleden gaan behoren. Sytze en alle andere bezorgers behoren zeker te zijn van een inkomen, een pensioen en een verzekering bij ongevallen en ziekte. "

In gesprek

Deliveroo geeft in een verklaring aan dat het in gesprek is met de politiek. "Deliveroo onderkent de maatschappelijke discussie zoals deze er is, dat zoals de rechter stelt, er in de wetgeving geen rekening is gehouden met het werken voor platformen, en daarover zijn wij in gesprek met onder meer de politiek."

Vorige maand werd een tweede rechtszaak tegen Deliveroo aangespannen, deze keer door de FNV namens andere fietskoeriers. "Dat Deliveroo nu wint betekent niet dat het zomaar over is", stelt auteur Rens Lieman, die een boek schreef over de platform-economie. "Rechtszaken die nog zullen volgen zullen ze echter met meer vertrouwen tegemoet gaan."