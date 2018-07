Omzet Philips blijft vlak

Philips is afgelopen kwartaal niet gegroeid. Het gezondheidstechnologiebedrijf maakte evenveel omzet als in dezelfde periode een jaar geleden: 4,3 miljard euro.

Ongunstige wisselkoersen zaten het bedrijf dwars, omdat het internationaal handelt en dus ook in andere valuta zaken doet.

Daarnaast zit de oude lichttak het bedrijf nog in de weg. Philips bracht bijna dat onderdeel, wat eerst Philips Lighting heette en nu Signify is, twee jaar geleden naar de beurs om zich meer te gaan richten op gezondheidstechnologie. Het bedrijf bezit nog aandelen Signify, en die zijn de laatste maanden minder waard geworden. Dat drukte de groeicijfers.

Zonder deze wisselkoerseffecten, waardedaling of stopgezette investeringen meegerekend groeide Philips wel, met zo'n 4 procent. Het bedrijfsresultaat steeg van 161 miljoen naar 186 miljoen.

Meer scanners

Verder heeft het gezondheidstechnologiebedrijf meer bestellingen ontvangen. Het sloot onder andere deals met een ziekenhuis in M√ľnchen en een kliniek in Keulen. Daar mag Philips de komende jaren diagnose apparatuur leveren.

Dat is ook waar het bedrijf nu in groeit: apparaten als mri- en ct-scanners. Alles bij elkaar ontving Philips in het tweede kwartaal 9 procent meer bestellingen.