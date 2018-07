Doden en gewonden bij schietpartij in Toronto

De schutter is niet meer in leven, meldt de politie. Er is ook zeker een dodelijk slachtoffer, hoe de andere slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend. Onder de gewonden is ook een meisje van 9, zij is er slecht aan toe.

Volgens lokale media waren vijftien tot 25 schoten te horen. Wat de aanleiding is van de schietpartij, is niet duidelijk.