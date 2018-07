Explosieve stijging soa's in Frankrijk, waarschuwing voor vakantiegangers

Opvallende cijfers in Frankrijk: daar blijkt uit een onderzoek dat het aantal mensen met een soa explosief is gestegen. Vooral onder jongeren komen de seksueel overdraagbare aandoeningen veel meer voor, en ook in de vakantiegebieden die populair zijn bij toeristen. Daarom komen de Nederlandse GGD en het ministerie van Buitenlandse Zaken nu met een advies: doe voorzichtig en gebruik een condoom.

In Frankrijk hebben de inwoners geschokt op het nieuws gereageerd. "Ze noemen het hier een explosie", zegt correspondent Frank Renout. "En ze hadden het niet verwacht. Het is echt een verrassing."

Het onderzoek gaat over het aantal soa's in 2016. Het laatste onderzoek daarvoor was in 2012 uitgevoerd. De cijfers zijn die vier jaar verdrievoudigd. Vooral de soa's chlamydia en gonorroe komen veel voor (267.097 en 49.628 gevallen). De grootste probleemgroep zijn de Franse jongeren tussen 15 en 24 jaar oud.

"Het lijkt erop dat jongeren steeds minder geneigd zijn om voorzichtig te doen op dit gebied", zegt Renout. "Misschien denken ze: de aidsepidemie is in grote lijnen voorbij, daarom hoeven we minder voorzichtig te zijn."

Minder voorzichtig

In Parijs en de Provence komen de meeste soa's voor. "En dat is juist een populair vakantiegebied voor Nederlanders", aldus Renout. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlandse jongeren op om "het hoofd erbij te houden" en "voorzichtig te doen". De GGD geeft het advies altijd een condoom te gebruiken, zeker in het buitenland.

Uit een onderzoek in Nederland kwam vorig jaar naar voren dat 4 op de 10 Nederlandse jongeren geen condoom gebruiken bij een onenightstand.