Trots overheerst bij hyperloopteam TU Delft na tweede plaats

Een team van 37 studenten van de TU Delft is er niet in geslaagd om de hyperloopwedstrijd in Californië winnend af te sluiten. Een tweede plaats was het hoogst haalbare. Een ontwerpfout in de motor zorgde ervoor dat hun 'vacuümtrein' niet harder ging dan 142 kilometer per uur, terwijl gehoopt werd op 450 kilometer per uur.

Een motoronderdeel werd te heet in de vacuümbuis waardoor de motor stopte. Ondanks de tegenslag is het team vooral trots, want het had weinig gescheeld of Delft Hyperloop had helemaal niet meegedaan. "24 uur geleden wilden we namelijk nog de handdoek in de ring gooien, omdat onze boordcomputer toen was doorgebrand. Het leek er toen op dat we niet aan de wedstrijd mee konden doen", vertelt Maaike Hakker, die het team vertegenwoordigt.

Maar dat mocht uiteindelijk toch, omdat het team een oude boordcomputer repareerde. "Toen was er ineens weer leven in onze capsule en hebben we 's nachts bij Space X, die speciaal voor ons openbleef, alsnog de laatste testen kunnen doen en gehoord dat we toch nog mee mochten doen met de wedstrijd. We zijn dan ook ontzettend trots dat we van de vier teams alsnog tweede zijn geworden."