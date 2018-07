Tienduizenden Israëliërs de straat op tegen achterstelling homo's

In veel steden in Israël hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen een nieuwe wet die homoseksuele mannen uitsluit van het krijgen van een kind met behulp van een draagmoeder. Onder hen veel homo's en andere lhbt'ers, maar ook hetero's die protesteren tegen het discriminatoire karakter van de wet.

Onder meer in Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa en Beer Sheva gingen mensen de straat op. In Tel Aviv was de grootste demonstratie met volgens de politie zo'n 60.000 mensen.

Ook voor de rest van deze week staan demonstraties gepland, niet alleen tegen de achterstelling van homoseksuele mannen, maar ook tegen andere omstreden wetgeving door Israël de laatste tijd. Zo werd eerder deze week een wet aangenomen waarin Israël werd gedefinieerd als een Joodse natiestaat, met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad; Arabisch is daarbij niet langer een officiële taal, maar krijgt een 'speciale' status.

Draagmoeder

Donderdag nam de Knesset een wet aan die het niet alleen voor heteroseksuele stellen, maar ook voor alleenstaande vrouwen mogelijk maakt om met staatssteun een draagmoeder te gebruiken om een kind te krijgen. De wetswijziging sluit alleenstaande mannen en koppels nog steeds uit.

De woede onder het liberale deel van Israël richtte zich daarna met name tegen premier Netanyahu, die plotseling tegen de verruiming van de wet ten gunste van homo-mannen stemde. Volgens waarnemers deed hij dat onder druk van ultra-orthodoxe coalitiegenoten.

Regenboogvlag

Direct na de stemming blokkeerden demonstranten hoofdwegen in Tel Aviv. Vandaag trokken demonstranten in Jeruzalem naar de woning van premier Netanyahu, riepen leuzen en zwaaiden met de regenboogvlag, het internationale symbool voor de lhbt'ers. Twee mensen werden gearresteerd en later vrijgelaten.

Het besluit van de regering is een tegenvaller voor de voorvechters van gelijke rechten in Israël. Het land is diep verdeeld in een liberaal deel en een ultra-orthodox gedeelte. Israël staat mede door de invloed van het liberale deel van het land bekend als homovriendelijk, in tegenstelling tot de omringende landen in het Midden-Oosten.

Afhankelijk

De ultra-orthodoxe joden op hun beurt gebruiken hun invloed in de politiek om homo-vriendelijke besluiten tegen te houden. Premier Netanyahu is van deze partijen afhankelijk om te kunnen blijven regeren.

Een aantal grote bedrijven in Israël heeft zijn steun uitgesproken voor de demonstranten. De actievoerders kregen vandaag vrij om te betogen. Veel werkgevers vinden ook dat de wetswijziging voor alleenstaande mannen en stellen moet gelden.