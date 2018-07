Met zuur aangevallen Britse peuter uit het ziekenhuis

Het jongetje van 3 dat gisteren in Engeland het slachtoffer werd van een zuuraanval is weer uit het ziekenhuis. Hij werd daar behandeld voor ernstige brandwonden aan zijn arm en gezicht.

Volgens de politie werd het kind bewust aangevallen in een winkel in Worcester. Hij was daar met zijn jonge ouders, toen onbekenden onverwacht maar doelbewust een zuurachtige substantie "naar hem toegooiden of over hem heen spoten".

Een man van 39 uit Wolverhampton is aangehouden in verband met de aanval. De politie is nog op zoek naar twee andere mannen en heeft bewakingsbeelden vrijgegeven waarop zij te zien zijn.

De politie heeft de aanval veroordeeld als afschuwelijk en verwerpelijk. Ook lokale politici spraken hun afschuw uit over de schijnbaar zinloze aanval op een onschuldig kind.