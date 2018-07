Brand in Ljusdal nu grootste brand in de Zweedse geschiedenis

De grote bosbranden in Noord- en Midden-Zweden dreigen zich naar het zuiden uit te breiden. Door de extreem hoge temperaturen die de komende dagen in de regio rond Stockholm en Kalmar worden verwacht, neemt het brandgevaar toe.

Op dit moment woeden in Zweden 53 bosbranden. De grootste in het Ljusdal in de provincie Gävleborg in het midden van het land. Deze brand is uitgegroeid tot de grootste brand in de Zweedse geschiedenis. Tot nu toe waren dat de bosbranden in Västmanland in 2014.

Evacuaties

"We zien een lichte verbetering, maar er is nog geen reden voor optimisme", zegt een woordvoerder van de Zweedse rampenbestrijding. In tegenstelling tot eerdere nachten heeft de brand in het Ljusdal zich vannacht nauwelijks verder uitgebreid. Verder is een blusgang die in het gebied wordt aangelegd bijna klaar.

Ook in de provincies Jämtland, Västernorrland en Dalarna woeden grote branden. In totaal staat 25000 hectare bos in brand. Op verschillende plaatsen zijn mensen geëvacueerd. Sinds woensdag helpen twee Italiaanse blusvliegtuigen mee in Jämtland en het Ljusdal. Ook twee Franse blusvliegtuigen helpen sinds vrijdag mee.