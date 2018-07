Doden bij mislukte aanslag op terugkerende Afghaanse vice-president

De Afghaanse vice-president Abdul Dostum is op de luchthaven van Kabul aan de dood ontsnapt. Vlak nadat hij in een zwaarbewapend escorte de luchthaven had verlaten, volgde een zware explosie.

Volgens de Afghaanse autoriteiten blies een zelfmoordterrorist zichzelf op in een menigte aanhangers van Dostum. Er zouden zeker tien doden zijn en dat aantal loopt mogelijk nog op.

Ontvoering

De 63-jarige Dostum zat sinds vorig jaar mei in Turkije, officieel voor medische behandeling maar zijn reis volgde enige tijd nadat justitie in Afghanistan een onderzoek tegen hem was begonnen. Dostum zou een politieke rivaal hebben laten ontvoeren en mishandelen.

Westerse landen, waaronder de Verenigde Staten drongen aan op zijn vervolging. Dostum ontkende dat hij verantwoordelijk was voor de ontvoering, maar hij besloot, mogelijk uit voorzorg, toch naar Turkije te vertrekken.

Bij zijn terugkeer in Kabul hadden zich bij het vliegveld aanhangers van Dostum verzameld om hun leider te begroeten. Kort nadat hij was gepasseerd volgde de ontploffing.

Dostum reed door en werd in Kabul juichend ontvangen in zijn kantorencomplex. Hij werd officieel ontvangen door de andere vice-president, Sarwar Danish, en enkele parlementsleden.