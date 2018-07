Brandweersirene houdt inwoners Wiesbaden wakker

In Wiesbaden in de Duitse deelstaat Hessen heeft de brandweer vannacht de handen vol gehad om de sirene van een kazerne het zwijgen op te leggen. Kort na middernacht ging de sirene af en wilde niet meer uitgaan. De oorzaak was een technisch probleem.

Om de inwoners van Wiesbaden hun slaap te gunnen besloot de brandweer uiteindelijk de stroomtoevoer van de hele kazerne uit te zetten, maar toen stapte de sirene moeiteloos over op de noodstroom.

Pas in de vroege ochtend lukte het de sirene uit te zetten en konden buurtbewoners nog wat slaap inhalen.