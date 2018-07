Zeeuwse ggz luidt noodklok over gevaarlijke patiënten

De inspectie zegt in antwoord op de vraag waarom er niet is ingegrepen: "Op dit moment is het allergrootste belang dat er een passende plek komt voor deze cliënten. Het is de rol van de inspectie om dit proces nauwgezet te volgen en erop toe te zien dat alle mogelijkheden worden benut."

Het ministerie van Volksgezondheid spreekt in een reactie van "een complexe situatie die ons bekend is en die ons zeer aan het hart gaat". Een woordvoerder wijst er namens staatssecretaris Blokhuis op dat de plaatselijke zorgverzekeraar "zich ontzettend inspant" om een oplossing te vinden. "Waar mogelijk denken we mee en brengen we mensen en organisaties bij elkaar."

Voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland, de brancheorganisatie van ggz-instellingen, vindt dat de "schrijnende situatie" in Zeeland bewijst dat het goed is dat zorgaanbieders en verzekeraars afspraken hebben gemaakt over geld voor extra beveiligde bedden.

Emergis-bestuurder De Schipper laat weten "blij te zijn met de betrokkenheid van de verschillende partijen". Maar "vooralsnog ervaar ik een groot gat tussen wat op papier geregeld lijkt en wat in de praktijk door patiënten en zorgpersoneel wordt ervaren."

Dunbevolkt

Volgens De Schippers collega Kees Lemke, psychiater-bestuurder bij GGNet in Oost-Nederland, komt het in meer regio's voor dat instellingen om deze reden met de handen in het haar zitten. Dat speelt met name in de meer dunbevolkte gebieden. "In de ziekenhuiszorg is het zonneklaar. Als iemand bijvoorbeeld over meer dan 30 procent van zijn huid is verbrand, gaat hij door naar een gespecialiseerd brandwondencentrum."

"In de ggz echter is het helaas niet zo geregeld. Daar worden per regio netwerkafspraken gemaakt: een instelling die zelf geen forensisch-psychiatrische afdeling heeft, maakt afspraken met instellingen die daar wel over beschikken en zwaardere patiënten kunnen overnemen. Maar als je niet in zo'n keten zit, heb je een probleem. In dunbevolkte gebieden kan het zijn dat een forensisch-psychiatrische afdeling of kliniek niet rendabel te krijgen is."