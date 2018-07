Illegale straatraces: een hete nacht in Amsterdam-Noord

"Het is een avondje uit. Een avondje stappen met de auto", zegt een jongen op de T.T. Vassumweg in Amsterdam-Noord. De kaarsrechte weg is urenlang het toneel van illegale straatraces. Totdat de politie arriveert. De agenten stappen niet uit, maar sommeren de racers om weg te gaan. Dat doen ze. Even later klinken de ronkende motoren een paar kilometer verderop in Amsterdam-Noord.

Het lijken beelden uit een Amerikaanse film, die Omroep Gelderland laat zien van een aantal racers die speciaal uit Nijmegen komen voor de races. Auto's en motoren die zich opstellen op het gladde asfalt en dan met achterlating van een laag rubber en diepzwarte bandensporen op hoge snelheid tegen elkaar beginnen te racen. Tweehonderd tot tweehonderdvijftig auto's en motoren. Langs de kant honderden toeschouwers. En dat een halve nacht lang.

Een sprintje trekken

"Jeugd onder elkaar", zegt een van de andere jongens, die ook zijn naam niet geeft. "Zoals alle andere jongeren komen we een sprintje trekken." Ze hebben er geen boodschap aan dat ter plekke een maximum snelheid geldt van 50 kilometer per uur, Over de gevaren hoor je ze al helemaal niet.

En de politie? "Het blijft een gok. Een spelletje. Risico's nemen hoort erbij", zegt de straatracer. "Meestal komen ze ertussen staan en kunnen ze niet zo veel. We zijn met te veel."

De armen over elkaar

Dan komt een politieauto aanrijden, op hoge snelheid, zwaailicht aan. De agenten stoppen, maar draaien alleen hun raampje open. Beleefd vragen ze de jongens om weg te gaan. Die voldoen aan dat verzoek. Maar een paar kilometer verderop worden de races voortgezet tot het eerste ochtendgloren.

Politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek bevestigt dat zijn collega's vannacht "ter plaatse zijn geweest" en dat niemand is aangehouden. "Wat moet je? Op het moment dat je daar aankomt staat iedereen met z'n armen over elkaar en is er niets aan de hand. Het enige wat je ziet is een hoop auto's en bandensporen. Het blijft bij een goed gesprek en het verzoek om naar huis te gaan", aldus de woordvoerder.

Zuiderhoek weet ook wel dat de races vaak elders doorgaan. "Maar", verzucht hij, "moet je dan de hele tijd achter ze aan blijven rijden om te kijken of ze het weer gaan doen?"