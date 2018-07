Honden naar Italië om te zoeken naar vermiste Koen van Keulen (17)

Vanochtend vroeg is het eerste hondenteam uit Nederland op weg gegaan naar Italië om daar te helpen met zoeken naar de vermiste Koen van Keulen (17). De jongen uit Soest verdween in de nacht van donderdag op vrijdag na een avondje stappen bij het Gardameer.

Het hondenteam is van de Stichting Reddingshonden RHWW en getraind in het zoeken op lichaamsgeur. Verwacht wordt dat de honden vanavond om 18.00 uur aankomen en dan, als ze fit genoeg zijn, direct gaan speuren naar Koen.



Koen zat vrijdagochtend tussen 02.15 en 02.30 uur in de bus terug naar de camping in het dorpje Pacengo. Hij had toen een nachtfestival bezocht op een themapark, iets verderop langs het Gardameer. Terwijl zijn vier vrienden de camping opliepen, bleef Koen nog even in de bus zitten. RTV Utrecht meldt dat hij volgens een getuige één halte verder is uitgestapt. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Omgeving opnieuw uitgekamd

Meteen na de verdwijning zijn vrienden en familie gaan zoeken. Dat gebeurde met behulp van de Italiaanse politie, die gisteren ook helikopters en honden inzette. Afgelopen nacht is de omgeving van de camping opnieuw uitgekamd. Ook in de Italiaanse pers is er aandacht voor de vermissing. Maar tot nu toe zonder resultaat.

Een contactpersoon van de familie meldt dat personeel van de ambassade met de lokale politie heeft gesproken en dat ook Buitenlandse Zaken de vermissing een hoge prioriteit geeft. De politie Midden-Nederland heeft ook iemand vrijgemaakt om het contact met de collega's in Italië te onderhouden. Toch zijn er nog "geen verdere aanwijzingen omtrent de verblijfplaats van Koen".