En toen was er aids: hoe Nederland kennismaakte met een dodelijk virus

De komende week staat Amsterdam in het teken van aids. Maandag begint in de RAI de tweejaarlijkse internationale aidsconferentie. Artsen uit 180 landen en verschillende wereldsterren komen daar samen om de strijd tegen de ziekte te bespreken.

Het is niet de eerste keer dat aids even de hoofdrol speelt in Amsterdam. Voor de eerste confrontatie met aids moeten we terug naar 1981, naar de allereerste keer dat we hier over de ziekte hoorden. Toen aids nog omgeven was met mysterie, angst en zonder uitzicht op genezing.

Bekijk in dit interactieve beeldverhaal hoe we voor het eerst kennismaakten met het hiv-virus en aids, door de ogen van een betrokken arts, een hulpverlener die slachtoffers tot het laatst bijstond en een man die hiv aan den lijve ondervond: