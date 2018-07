Tientallen arrestaties om wereldwijd pedofielennetwerk via WhatsApp

In Peru zijn 33 mensen gearresteerd die deel uitmaakten van een WhatsApp-groep waarin kinderpornografisch materiaal werd gedeeld. De autoriteiten kregen hulp van Europol bij de arrestaties in meerdere steden in het land. Ook in zowel Paraguay als in Braziliƫ werd iemand gearresteerd.

De verdachten waren lid van een WhatsApp-groep met de naam 'Little Princess'. Wereldwijd waren 256 leden uit dertig landen aangesloten bij de groep. Die werd geleid door iemand in Colombia.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van Peru werd niet alleen materiaal gedeeld in de groep, maar produceerden leden ook zelf kinderporno.