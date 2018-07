In Los Angeles heeft een man een aantal mensen gegijzeld gehouden in een supermarkt. De dader kon na een paar uur worden gearresteerd toen hij met een groep gijzelaars naar buiten kwam.

Een vrouw in de supermarkt is overleden. Er raakte ook iemand gewond, maar die is niet in levensgevaar.

De man ging de supermarkt binnen na een achtervolging. Hij had eerder ergens anders in de stad zijn grootmoeder en zijn vriendin neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.