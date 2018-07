In Drenthe hadden ze vrijdagavond even minder last van de droogte. Een hoosbui trok over een deel van de provincie.

Er viel volgens RTV Drenthe in de regio Hoogeveen zo'n 25 millimeter water. In Alteveer kon de riolering het vele water niet aan. Daar stonden een aantal straten blank.

Het bleef niet alleen bij regen, veel mensen werden ook korte tijd verrast door hagel en onweer.