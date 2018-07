Koorddansend naar de Sacre-Coeur op 35 meter hoogte

Duizenden toeschouwers waren vandaag getuige van een spectaculaire stunt bij de Sacre-Coeur in Parijs. De Franse Tatiana-Mosio Bongonga bewoog zich daar koorddansend over een 35 meter hoog gespannen koord over het plein voor de basiliek.

Ze had de show een jaar lang voorbereid. Het was haar eerste koorddansact bij een beroemd gebouw. Bongonga bleef er rustig onder, maar voor veel toeschouwers was de act een zenuwslopende ervaring. Ze was niet gezekerd met een veiligheidskabel. "Je moet een goed concentratievermogen hebben en kalm kunnen blijven", aldus de koorddanseres.

In deze video zie je Bongonga in actie: