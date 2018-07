Gamen om de crisis in Venezuela te overleven: 'Ik heb geen leven meer'

Veel spelers in Europa of de Verenigde Staten hebben daar geen zin in en kopen liever virtueel goud. Dat kan natuurlijk officieel, via de makers van het spel. Maar dat is relatief prijzig en dus is er een heuse virtuele goudhandel buiten het spel om. In ruil voor harde dollars in de echte wereld verkoopt Octavio virtueel goud aan de hoogste bieder.

Dit fenomeen heet 'gold farming', vrij vertaald goudteelt. Vroeger waren het vooral Chinezen die dit soort diensten aanboden, tegenwoordig zijn er steeds meer Venezolanen die er geld mee verdienen. Het gebeurt niet alleen binnen WoW, ook bij andere games zoals Runescape melden zich steeds vaker Venezolaanse 'goudtelers'.

Andere valuta

Dat komt door de crisis. Nergens ter wereld stijgen de prijzen zo snel als in Venezuela. De inflatie loopt in de duizenden procenten. De bolivar, dat is de Venezolaanse munteenheid, is nauwelijks nog iets waard. Iedereen die in de lokale munt betaald wordt, gaat er in rap tempo op achteruit. Daarom proberen veel mensen aan buitenlandse valuta te komen.