Boskopers lopen te hoop tegen brug die bijna altijd openstaat

Naar schatting tweehonderd Boskopers hebben vanmiddag de brug in hun dorp een uur lang bezet. Ze vinden dat de hefbrug te vaak openstaat: volgens de Boskopers op werkdagen ongeveer 30 minuten per uur. De demonstranten willen dat de provincie meer rekening houdt met de automobilisten en fietsers die het dorp in en uit willen.

Iets voorbij de brug ligt een grote, drukke containerterminal, die onder meer wordt gebruikt door Heineken. De bewoners vrezen dat ze in de toekomst alleen maar langer moeten wachten of moeten omrijden via Alphen aan den Rijn of Waddinxveen.

Voorrang beroepsvaart

De Boskopers zijn ook bezig met een petitie waarin ze de provincie en gemeente vragen actie te ondernemen. Die zou al meer dan duizend keer ondertekend zijn.

Op dit moment is het volgens Omroep West zo dat de provincie altijd voorrang geeft aan de beroepsvaart boven het wegverkeer.