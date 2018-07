Nederlanders in Engeland aangeklaagd voor cocaïnetransport

Twee Nederlanders zijn in Engeland aangeklaagd voor het verschepen van een grote lading cocaïne. De drugs werden onderschept in de haven van kustplaats Newlyn in het zuidwesten van Engeland, meldt de National Crime Agency (NCA), die georganiseerde misdaad bestrijdt.

De verdachten zijn de 59-jarige Maarten P. en de 44 jaar oude Emile S. De Nederlanders werden donderdag aangehouden.

Zeiljacht

De lading cocaïne werd in een zeiljacht vervoerd. Bij aankomst in de haven van Newlyn doorzocht de Britse grenspolitie het jacht en vond de drugs. De Britse explosievendienst onderzocht een voorwerp uit het jacht en de haven werd enkele uren gesloten. Newlyn is een belangrijke toeristische trekpleister.

De exacte hoeveelheid drugs is niet bekendgemaakt, maar volgens de NCA, die het onderzoek leidt, gaat het om een "substantiële hoeveelheid cocaïne". Het onderzoek bij de haven zal dit weekend worden voortgezet. Volgens Britse media heeft de lading een straatwaarde van meer dan 200 miljoen euro.

De verdachten moeten zich vandaag via een videoverbinding voor de rechtbank in Bristol verantwoorden.