Vierdaagse boekt record met 1,6 miljoen bezoekers

De 49ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse is bezocht door ruim 1,6 miljoen mensen. Dat is een record. Donderdag 19 juli was de drukste dag. Toen waren er 265.000 mensen op de been in het centrum van Nijmegen. Maandag was het relatief rustig met 195.000 bezoekers.

Dat heeft de organisatie vanochtend bekendgemaakt. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers was 29 jaar, Veruit de meeste mensen kwamen voor de sfeer (78 procent). En ondanks de drukte zei 80 procent van de bezoekers een veilig gevoel te hebben.

Van de bezoekers is 70 procent afkomstig uit Gelderland. 55 procent is de afgelopen week zelfs vier keer naar Nijmegen gekomen. Gemiddeld gaf elke bezoeker 39,50 euro uit. Tot vreugde van de organisatie kwam 37 procent van de feestgangers op de fiets naar Nijmegen. Een kwart koos voor de trein, 16 procent kwam met de auto.