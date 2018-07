Noord/Zuidlijn geopend: 'Er is veel gevraagd van Amsterdammers'

Het openingsprogramma is bij de halte Centraal Station ingeleid door de nieuwe burgemeester Femke Halsema. "In donkere gangen in de modder is jarenlang met man en macht gewerkt", zei Halsema. "Er zijn huzarenstukjes en technologische hoogstandjes geleverd."

"Verandering biedt veel moois, maar doet ook pijn", verwees de burgemeester naar de moeizame totstandkoming van de metrolijn. "Er is veel gevraagd van Amsterdammers en het vertrouwen in de overheid is geschaad."

Cabaretier Martijn Koning gaf daarvoor een korte conference. Ook verkeerswethouder Sharon Dijksma en directeur van de Noord/Zuidlijn Hoite Detmar hielden toespraken.

De opening van de metrostations is verricht door acht Amsterdammers die in de buurt van een station wonen of werken. Op de stations zijn vandaag activiteiten en optredens gepland.