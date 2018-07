Nederlandse aids-pioniers: 'We zagen alleen dat wie besmet was, doodging'

"De patiëntengroep was goed georganiseerd en heel assertief", vertelt Sven Danner. "Hun stelregel was: geen beslissingen over ons, zonder ons. Ze wilden overal bij zijn, ook bij wetenschappelijke- en beleidscommissies. Heel begrijpelijk." Maar niet altijd makkelijk. Nog veel moeilijker was dat niemand wist wat er precies gebeurde. "Iedereen stond machteloos. Aids was allemaal volstrekt onbekend terrein. We wisten alleen dat iedereen die besmet was, doodging."

Internist Danner richtte zich meteen op patiëntenzorg. Eind 1982 riep Roel Coutinho, van de Amsterdamse GG&GD, alle huisartsen op om mensen die mogelijk hiv/aids hadden naar het AMC te sturen. Dat was het officieuze begin van de aids-poli in het AMC. "Die hadden we opgezet omdat duidelijk was dat er veel patiënten zouden komen."

Ze op één plek concentreren was de enige manier om snel wat van die totaal onbekende ziekte te leren. "Als je weerstand wegvalt, kun je allemaal gekke infecties krijgen waarmee we geen enkele ervaring hadden. Sommige waren alleen uit de diergeneeskunde bekend." Danner besteedde ook veel tijd aan het uitleggen aan collega-artsen dat ze een patiënt met hiv/aids echt wel konden aanraken. "Of een gaatje konden vullen in een kies."

Hiv-remmers

In 1985 leek het kankermedicijn AZT aan te slaan tegen hiv/aids. "Maar de bijwerkingen waren heel ernstig en er ontstond snel resistentie tegen. In 1988-1989 mislukte een grote proef waarin patiënten een combinatie van twee middelen kregen. Pas in 1995-1996 kwam de grote omslag: de antiretrovirale therapie (ART), de hiv-remmers." In het begin moesten mensen veel verschillende pillen slikken, tegenwoordig nog maar twee. Wie goed behandeld wordt, kan het virus niet overdragen. "We denken dat de levensverwachting van iemand in Nederland met hiv, die goed behandeld wordt, misschien twee of drie jaar minder is dan van iemand zonder hiv."

Het was Danner in al die jaren wel eens zwaar te moede. Hij wilde geen oncoloog worden omdat hij niet zo veel stervende patiënten wilde zien. "Prompt belandde ik midden in de aids-epidemie. Ik heb weleens overwogen ermee te stoppen, maar dan doken net de contouren op van een eerste medicijn. Trouwens, hoe stop je met zoiets?"