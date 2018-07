Beschietingen en luchtaanvallen in grensgebied Israël en Gaza

Na aanhoudende mortierbeschietingen vanuit Gaza heeft het Israëlische leger bombardementen uitgevoerd op doelen van de militante Hamasbeweging in Gaza. Volgens Hamas zijn daarbij vier strijders om het leven gekomen.

Israëlische burgers die in het grensgebied met de Gazastrook wonen, is opgedragen dichtbij de schuilkelders te blijven. De Israëlische premier Netanyahu houdt spoedoverleg met het leger. Eerder vandaag bezocht de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman de plaats Sderot in het grensgebied, die volgens Israël hard is getroffen door de beschietingen vanuit Gaza.

"Wij accepteren geen enkele aanval en daar zullen we ook naar handelen", zei premier Netanyahu eerder deze week. Een leider van Hamas zegt dat de Palestijnse protesten voorlopig door zullen gaan. Al maanden zijn er op vrijdag protesten die door Hamas zijn georganiseerd.