Ook 's nachts is er een Vierdaagse in Nijmegen

Het neemt niet weg dat de lokale horeca-vereniging (KHN) toch wat kleine zorgen opwerpt voor de toekomst. Hoe ver groeien de Vierdaagsefeesten nog door buiten het stadscentrum? En krijgen lokale ondernemers wel genoeg kans iets te organiseren, tussen de vele ondernemers die inmiddels van buitenaf komen? Het is iets waar de vereniging de komende jaren graag over in gesprek blijft met de festivalorganisatie en gemeente.

Verbroken records

Het aantal bezoekers van de Vierdaagsefeesten lijkt deze week alle eerdere records te breken. De gemeente laat weten dat er tot nu toe geen noemenswaardige incidenten zijn geweest.

Dat bezoekersrecord is natuurlijk deels te danken aan het mooie weer. "Het is niet zo dat het bezoekersaantal elk jaar met grote sprongen stijgt", zegt de woordvoerder van de burgemeester. "Afgelopen vier jaar waren de aantallen redelijk stabiel." De sfeer is eigenlijk altijd gezellig, vervolgt hij. "De feesten worden natuurlijk al tientallen jaren gevierd en dat gaat tot nu toe altijd goed."

En zo gaat ook deze editie wandelen en feesten weer hand in hand, en is er voor ieder wat wils. "De Nachtvierdaagse zou zonder de Wandelvierdaagse niet kunnen bestaan", zegt Reza. "En andersom geeft de Nachtvierdaagse de Wandelvierdaagse weer wat extra glans, onder jongeren in ieder geval."