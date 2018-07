Het orkaanseizoen is begonnen, Puerto Rico houdt zijn hart vast

Mildred heeft een klein erf achter haar huis waar ze honden, kippen en kanaries houdt. Het gezin verbouwt ook op kleine schaal groente en fruit. Het is broodnodig. De bergbewoners zijn vooral op elkaar aangewezen. Ze heeft weinig op met de Amerikaanse regering die in de ogen van veel inwoners Puerto Rico in de steek heeft gelaten. "We hebben het alleen overleefd met steun van onze familie en buren."

Er is nog een andere irritatie over de overheid. Het officiële dodental staat nog steeds op 64, maar verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat het minimaal duizend of meer moet zijn. Dat bevestigen ook de artsen van het plaatselijke ziekenhuis in Utuado.

Dr. Rose Ramos werkte in de hectische weken na orkaan Maria. De situatie is volgens haar nu stukken beter, maar zeker in die eerste maanden kwamen vooral mensen met chronische aandoeningen in de problemen, en patiënten die afhankelijk waren van machines. "Velen hadden lange tijd geen beschikking over medicijnen. Anderen hadden stroom in hun huis nodig voor medische apparaten en dan kwamen ze vaak naar het ziekenhuis. Maar ook wij hadden in die eerste weken vaak te kampen met stroomuitval."