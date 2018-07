Met novitsjok besmette Brit ontslagen uit ziekenhuis

De Britse man uit Amesbury die begin deze maand met het zenuwgif novitsjok werd besmet, heeft het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de BBC.

In de woning in Amesbury waar Charlie Rowley en zijn partner Dawn Sturgess bewusteloos werden gevonden, trof de politie een flesje aan met sporen van het zenuwgif. Sturgess overleed onlangs in het ziekenhuis aan de gevolgen van de besmetting.

Parfumflesje

Volgens Rowley's broer hadden de twee de fles met gif, die ze aanzagen voor een parfumflesje, in een park gevonden. De politie doet nog onderzoek naar de herkomst van de fles en kan de versie van de broer niet bevestigen.

In maart werden in Salisbury, niet ver van Amesbury, de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia met hetzelfde gif besmet. Rechercheurs gaan er dan ook van uit dat de besmetting van Rowley en Sturgess aan de vergiftiging van de Skripals gekoppeld kan worden. Daarvoor is nog geen hard bewijs, maar andere theorie├źn zijn volgens de politie erg onwaarschijnlijk.