Levenslang geëist voor 'vergismoord' in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Quincy S. voor het doodschieten van een onschuldige passant in de Amsterdamse De Clerqstraat in 2015.

De strafeis geldt ook voor het voorbereiden van een nieuwe liquidatie in Almere. De twee zaken worden samen behandeld.

Op 13 mei 2015 ging de verdachte met een handlanger naar een shishalounge in de De Clerqstraat om een schuld te innen. De man die hij zocht was toen net weg. Vanuit de deuropening schoot S. vervolgens richting de straat.

Daarbij kwam de voorbijganger om het leven. De kogels raakten verder een voorbijrijdende tram, een geparkeerde auto, een supermarkt en twee bankgebouwen.

Vanuit de shishalounge werd de schutter zelf ook onder vuur genomen en in zijn buik geraakt. Zijn dna is gevonden op een kogel die in de deurpost van het café gevonden is.

'Gebrek aan empathie'

Het OM verwijt de verdachte een gebrek aan empathisch vermogen. "Eigen verwondingen hebben hem niet tot inkeer of zelfreflectie gebracht. Hij blijft zich aanbieden als huurmoordenaar", betoogde het Openbaar Ministerie volgens NH Nieuws en AT5. "Iemand die op een dergelijke wijze in de Nederlandse samenleving functioneert, heeft het recht daarop verspeeld."

Quincy S. zegt dat hij inderdaad met een compagnon binnen is geweest bij de shishalounge. "Ik ben naar binnen gegaan met een klein vuurwapen, mijn maatje had een aanvalswapen. Ik ging als eerste naar binnen, maakte de deur open en riep "Handen omhoog". Ik ben gaan zoeken naar diegene die moest betalen. Ik moest geld hebben, we wilden druk uitoefenen op diegene", zei S tijdens de rechtszaak.

De verdachte staat ook terecht voor een poging om in Almere een Amsterdamse crimineel te liquideren. Drie medeverdachten hoorden in die zaak tien jaar tegen zich eisen.

De politie is nog altijd op zoek naar de handlanger die met de verdachte bij de shishalounge was.