Man steekt in op buspassagiers in Duitse stad Lübeck

In de Duitse stad Lübeck heeft een man in een volle bus op mensen ingestoken met een mes. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de politie. Volgens persbureau DPA zijn acht mensen gewond geraakt. De dader is opgepakt.

DPA schrijft dat vijf mensen lichtgewond zijn. Drie anderen hebben ernstigere verwondingen opgelopen. Er zijn geen doden gevallen, meldt de politie.

De officier van justitie zegt tegen nieuwssite Lübecker Nachrichten dat een terroristisch motief niet kan worden uitgesloten.

De omgeving van de bushalte waar de steekpartij plaatsvond, in het stadsdeel Kücknitz, is afgezet. Ook het treinverkeer is stilgelegd.

Bekijk hier de eerste beelden van na het incident: