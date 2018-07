Taakstraffen en celstraf voor relschoppers FC Twente

Tien supporters van FC Twente zijn door de rechtbank veroordeeld voor hun aandeel in de rellen bij de wedstrijd FC Twente - PSV, in april vorig jaar. Ze gebruikten geweld tegen de ME en vernielden eigendommen van de club.

Tijdens de wedstrijd deed de politie een inval in het supportershome van FC Twente in het kader van een onderzoek naar drugshandel. Na de inval braken er in en rond het stadion in Enschede rellen uit. Zo werd er tegen rolluiken van het supportershome geschopt en werd een toegangsdeur naar het supportershome ingetrapt. Binnen waren politiemensen aan het werk. Zij vonden in het supportershome drugs.

De relschoppers bekogelden ook leden van de ME, scholden hen uit en vielen ze aan. Er werd ook met stenen en een kliko gegooid. Ze zijn veroordeeld voor openlijk geweld tegen personen en goederen. De meesten van hen hebben taakstraffen opgelegd gekregen tussen de 80 en 240 uur. Een 19-jarige man uit Enschede moet twee maanden naar de gevangenis.

De rechter neemt het de relschoppers kwalijk dat ze geweld tegen politiemensen hebben gebruikt. Ook leidt het geweld ertoe dat andere bezoekers zich onveilig voelen en dat hun plezier bij een voetbalwedstrijd wordt verpest, vindt de rechter.