Eerste Vierdaagse-finisher: 'Ik wil laten zien wat ik nog kan'

"Ik heb mijn eigen ritme gereden en me niet beziggehouden met wat er om me heen gebeurt", zegt Ronald van Dort vlak nadat hij vandaag als eerste deelnemer van de Vierdaagse over de finish komt. De moeder van Van Dort is zichtbaar emotioneel. "Hij komt van heel ver. En dat hij dit dan presteert, daar kunnen wij heel trots op zijn", zegt ze.

De defensiemedewerker uit Ridderkerk zit in een rolstoel. Van Dort verloor tien jaar geleden beide benen toen hij in Uruzgan als bestuurder van een verkenningsvoertuig op een bermbom reed. Tegen Omroep Gelderland vertelt hij dat hij na het ongeluk 3,5 maand in coma heeft gelegen.

Bekijk hier hoe Ronald van Dort wordt binnengehaald aan de finish: