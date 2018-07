VN vraagt om veilige doorgang voor Syrische burgers in de val

De Verenigde Naties hebben een oproep gedaan aan alle strijdende partijen in Syrië om een veilige doorgang te bieden voor Syrische burgers die geen kant op kunnen vanwege het oorlogsgeweld. Het gaat om 140.000 mensen die in het zuidwesten van het land op de vlucht zijn.

Deze vluchtelingen zijn nu nog verstoken van hulp. De vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, wil met Rusland en de Syrische regering in gesprek om opvang te regelen voor de mensen op de vlucht.

Het Syrische leger, gesteund door Russische troepen, is in het zuidwesten aan de winnende hand. Rebellen hebben het gebied dat grenst aan de door Israël bezette Golan-hoogte opgegeven. Er wordt nu onderhandeld over de wijze waarop de strijders het gebied kunnen verlaten om zich aan te sluiten bij hun kameraden in het noorden van Syrië.

Terugkeer

UNHCR liet op een persconferentie in het hoofdkwartier in Genève weten dat in de eerste helft van het jaar 13.000 Syriërs die naar een van de buurlanden waren gevlucht, teruggekeerd zijn naar hun land. Ook binnen Syrië keren vluchtelingen terug naar hun woonplaats. Dat waren er in de eerste zes maanden van 2018 ongeveer 750.000.

Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 zijn meer dan 5,6 miljoen Syriërs op de vlucht geslagen. De meeste van hen, 3,3 miljoen, zitten in Turkije. Meer dan een miljoen Syriërs zijn naar Libanon gevlucht. Ook in Irak, Jordanië en Egypte worden veel Syriërs opgevangen.