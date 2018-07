Zuid-Koreaanse oud-president Park langer de cel in

De Zuid-Koreaanse oud-president Park Geun-hye is veroordeeld tot acht jaar cel voor het misbruiken van staatsgelden en het overtreden van de kieswet. Ze zit al vast, in april kreeg ze 24 jaar gevangenisstraf opgelegd voor machtsmisbruik en omkoping.

De 66-jarige Park haalde, samen met haar vertrouweling Choi Soon-sil, grote bedrijven als Samsung over haar financieel te steunen in ruil voor politieke gunsten. Park kreeg daar dus 24 jaar cel voor, haar handlanger moest 20 jaar de gevangenis in. Vijf topbestuurders van Samsung moesten vanwege het schandaal het veld ruimen.

2,3 miljoen van bazen inlichtingendiensten

De rechtbank in Seoul heeft Park nu ook schuldig bevonden aan het illegaal legen van de staatskas voor het onrechtmatig ontvangen van 2,3 miljoen euro van de bazen van de inlichtingendiensten. Ze werd vrijgesproken van omkoping in deze zaak, omdat het onduidelijk is wat de tegenprestatie van Park was in ruil voor het geld.

Daarnaast is Park veroordeeld voor inmenging in de parlementaire verkiezingen in 2016. Ze bemoeide zich met de selectie van kandidaten.

Mogelijk nog hogere straf

Parks gecombineerde celstraf van 32 jaar kan nog veranderen omdat de aanklagers in hoger beroep zijn gegaan. Ze eisen 30 jaar gevangenisstraf voor machtsmisbruik en omkoping, de zaken waar ze 24 jaar voor kreeg opgelegd. Volgende maand volgt daarover een uitspraak.

Het machtsmisbruik van Park en Choi werd twee jaar geleden bekend. Honderdduizenden Zuid-Koreanen gingen de straat op en eisten het aftreden van Park. Vorig jaar zette het parlement haar af, waarna Park werd gearresteerd.