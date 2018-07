'Tien procent Duitse importauto's heeft teruggedraaide tellerstand'

Van een op de vijf auto's die uit Duitsland zijn geïmporteerd, zijn twijfels over de tellerstand. En een op de tien auto's heeft zelfs zeker een teruggedraaide tellerstand, blijkt uit onderzoek van de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) en de RDW, die over de registratie van auto's gaat. Meer dan de helft van het aantal importauto's, ruim 100.000 voertuigen, komt uit Duitsland.

Van de auto's waarbij zeker is gesjoemeld, was de teller tussen de 10.000 en 50.000 kilometer teruggedraaid. In 20 procent van die gevallen zelfs nog meer. Gemiddeld lijdt een koper daardoor 1500 euro schade.

Schimmig

De VAT en de RDW vergeleken de tellerstand op het display met andere bronnen, zoals keuringsrapporten en systemen die autodealers gebruiken. Daaruit bleek dat er was gesjoemeld. De organisaties controleerden ruim 5200 auto's die vanuit Duitsland naar Nederland kwamen.

"De indruk die we hebben is dat het terugdraaien vaak in de tussenhandel gebeurt", zegt Martin Huisman van de VAT in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zitten wat stappen tussen de verkoper en de koper in Nederland. Dat is een schimmig gebied. Maar vaak wordt het terugdraaien in Nederland gedaan. Je hebt er apparatuur voor nodig en het zijn gespecialiseerde lieden die het doen. Maar heb je die apparatuur, dan is het vaak snel gedaan."

Geen registratie

Nederland registreert de kilometerstanden van auto's al 25 jaar: daardoor liep de tellerfraude terug van 48 procent in 1991 naar 2,75 procent in 2018. Maar in Duitsland kent men zo'n systeem pas sinds kort. Bovendien wordt er in de praktijk nog geen informatie uitgewisseld tussen het Duitse en Nederlandse systeem. Met België gebeurt dat wel.

Volgens de VAT en de RDW doen kopers van een Duitse auto er goed aan de tellerstand zelf goed te controleren, bijvoorbeeld door het onderhoudsboekje of de keuringsrapporten goed te bekijken. Toch gaat het vaak ook wel goed. "Van vier op de vijf auto's is de tellerstand niet gemanipuleerd, dus de kans is groot dat je een betrouwbare auto koopt", zeggen de organisaties.

'Verstoring'

De RAI Vereniging, de belangenorganisatie van de auto-industrie, zegt in een reactie "erg verontrust" te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. "Dit toont aan dat de almaar stijgende import van gebruikte auto's naar Nederland tot verstoring van de binnenlandse markt leidt", zegt voorzitter Steven van Eijck. "Afgelopen jaar werden meer dan 100.000 auto's uit Duitsland geïmporteerd: 20.000 daarvan hebben dus een onbetrouwbare kilometerstand."

Van Eijck wil dat minister Van Nieuwenhuizen in Duitsland en bij de EU aandacht vraagt voor het probleem.