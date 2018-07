Laatste dag Vierdaagse: eerste deelnemer aangekomen op de Via Gladiola

Tienduizenden deelnemers zijn bezig aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ze lopen op de 'Dag van Cuijk' nogmaals 30, 40 of 50 kilometer om feestelijk onthaald te worden op de Via Gladiola in het centrum van Nijmegen.

De eerste deelnemer is al gefinisht. Ronald van Dort uit Ridderkerk kwam vlak voor 08.30 uur over de finish. De defensiemedewerker zit in een rolstoel nadat hij in 2008 zijn benen is verloren in Uruzgan. Als bestuurder van een verkenningsvoertuig reed hij op een bermbom. Van Dort nam deel aan de 40 kilometer en had net als alle andere militaire deelnemers tien kilo bepakking bij zich, schrijft Omroep Gelderland.